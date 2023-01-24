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Глава МИД Чехии: ЕС надо усилить санкции против технологического сектора России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен ввести дополнительные санкции против технологического сектора РФ для ограничения возможности Москвы производить оружие и ракеты. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

«Мы должны искать новые и креативные пути, как сделать наши санкции сильнее... как уменьшить способность [России] производить оружие, ракеты, используемые для обстрела критической инфраструктуры Украины», — заявил Липавский.

По словам главы МИД Чехии, ЕС должен ужесточить санкции, чтобы пресечь действия тех, кто обходит их, а также нацелиться на «российские пропагандистские агентства».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует расширить санкции в отношении отрасли производства беспилотников России, а также товаров двойного назначения, которые может использовать ВПК РФ.

При этом отмечается, что конкретные предложения по расширению санкций члены ЕС пока не получили. Источники уверены, что часть государств, включая Польшу и страны Прибалтики, будут настаивать на более жестком введении санкций.

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