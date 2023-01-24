Владелец «Пятерочки» объяснил спад спроса на продукты отъездом россиян осенью

Отъезд россиян из страны после начала частичной мобилизации привел к снижению спроса на продовольственные товары. С апреля по ноябрь сегмент сократился на 2,7%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность крупнейшего в России ретейлера X5 Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток». Статистика приводится за октябрь – декабрь прошлого года и весь 2022 год.

По оценкам ретейлера, рынок продовольствия в России упал на 2,7% в реальном выражении в апреле – ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Впрочем, уже в октябре спрос россиян на продовольственные товары перешел к росту, указала компания в отчетности. В последнем квартале 2022 года продажи группы в целом увеличились на 16,3% и достигли 703,9 млрд рублей. У «Чижика» продажи выросли в восемь раз, у «Пятерочки» — на 14,1%.

После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября 2022 года, ряд граждан начал выезжать из страны. По оценкам Федеральной таможенной службы РФ, с июля по сентябрь прошлого года число выездов россиян за границу достигло 9,7 млн, показатель увеличился почти вдвое: за апрель-июнь он был на уровне 5 млн. Как следует из статистики службы, по сравнению с июлем—сентябрем 2021 года число выезжавших за рубеж граждан увеличилось на 1,2 млн. Направления были самыми разными – например, Казахстан, Армения, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Турция, Таиланд, Португалия, Объединенные Арабские Эмираты.