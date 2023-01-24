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Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Проверки говорят о имеющемся дефиците отдельных лекарств в российских аптеках, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского главы государства, также есть факторы, свидетельствующие о росте цен на лекарственные препараты.

«Цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции», — пояснил Путин.

Как добавил президент России, дефицит возник по некоторым препаратам и на фоне этого цены подросли.

При этом Путин уточнил, что соответствующие выводы были сделаны по итогам выборочной проверки, устроенной в торгово-аптечных сетях страны.

Ранее Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Эксперимент по онлайн-торговле лекарственными препаратами будет проходить с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

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