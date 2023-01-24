Владелец офиса в Сан-Франциско подал в суд на Twitter из-за неуплаты $6,78 млн за аренду

Арендодатель одного из офисов соцсети Twitter в Сан-Франциско подал в суд на компанию из-за неуплаты аренды за декабрь и январь на общую сумму $6,78 млн, написала газета The Wall Street Journal.

С иском в суд обратилась Sri Nine Market Square LLC, владеющая зданием в Сан-Франциско, где расположена штаб-квартира Twitter. В заявлении указали, что компания не оплатила аренду помещения в декабре на $3,36 млн и на такую же сумму в январе.

Накануне агентство Reuters сообщило о подаче в суд на руководство Twitter со стороны корпорации Crown Estate, которая управляет землями, владениями и другими активами, принадлежащими британскому государству. В соответствии с материалами дела, Twitter не заплатил за аренду своих офисных помещений в лондонском Вест-Энде. О сумме иска не сообщается.

Ранее 24 января агентство Bloomberg написало, что владелец Twitter, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разбогател на $10,6 млрд за два дня дачи показаний в федеральном суде Сан-Франциско по иску акционеров о нарушении законодательства о ценных бумагах.

На прошлой неделе телеканал CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию сообщил, что Twitter с переходом под контроль Илона Маска сократил 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тыс. человек.