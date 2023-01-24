Представители Эсватини примут участие в саммите «Россия — Африка»

Представители Эсватини примут участие во втором саммите «Россия — Африка», который пройдет летом в Санкт-Петербурге, передает ФАН.

Заместитель министра иностранных дел королевства Вулие Кунене заявила, что страна уже принимала участие в первом форуме, который состоялся в октябре 2019 года. По ее словам, правительство стремится продолжить политический диалог с Москвой и не останавливаться на достигнутых результатах:

«На предыдущем саммите делегацию возглавлял Мсвати III. Для нас такое мероприятие — хорошая возможность развивать международные отношения».

Кунене сделала заявление после начала рабочей встречи Сергея Лаврова с представителями правительства королевства. Руководитель внешнеполитического ведомства России впервые в истории посетил Эсватини.