Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Представители Эсватини примут участие в саммите «Россия — Африка»

Представители Эсватини примут участие во втором саммите «Россия — Африка», который пройдет летом в Санкт-Петербурге, передает ФАН.

Заместитель министра иностранных дел королевства Вулие Кунене заявила, что страна уже принимала участие в первом форуме, который состоялся в октябре 2019 года. По ее словам, правительство стремится продолжить политический диалог с Москвой и не останавливаться на достигнутых результатах:

«На предыдущем саммите делегацию возглавлял Мсвати III. Для нас такое мероприятие — хорошая возможность развивать международные отношения».

Кунене сделала заявление после начала рабочей встречи Сергея Лаврова с представителями правительства королевства. Руководитель внешнеполитического ведомства России впервые в истории посетил Эсватини.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть