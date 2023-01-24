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Турчак заявил о необходимости вернуть в Россию предпринимателей, готовых работать в стране

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о необходимости вернуть в Россию специалистов и предпринимателей, по каким-то причинам покинувших страну, но желающих вернуться и продолжить работу. Об этом политик сказал во время всероссийского партийного совещания по теме импортозамещения, передает ТАСС.

«Для тех, кто по каким-либо причинам уехал (семейные обстоятельства на это повлияли, смалодушничал), но готов вернуться и готов работать на свою страну и ее экономику, мы должны создать все условия, чтобы эти предприниматели, работники, особенно высокотехнологических отраслей нашей экономики, вернулись обратно», — сказал Турчак.

Он уточнил, что речь идет о тех людях, которые не позволили себе «огульных высказываний» по отношению к России, ее проводимой политике или военных.

Турчак подчеркнул, что «умные головы» должны вернуться в страну. Он предложил поставить задачу по их возвращении в рамках партийного проекта.

В ходе того же выступления Турчак заявил, что внешнее давление Запада и СВО придали актуальность теме импортозамещения.

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