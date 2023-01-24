Bloomberg: Байдену придется пойти на «односторонние» меры, чтобы избежать дефолта экономики США

Администрация президента США Джо Байдена может быть вынуждена предпринять односторонние действия, чтобы предотвратить кризис. Однако власти сделают все возможное, чтобы не объявлять дефолт по суверенному государственному долгу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Демократической партии Ро Ханны.

«США не объявят дефолт по своему долгу, но администрация Байдена может быть вынуждена предпринять односторонние действия, чтобы предотвратить кризис. Сейчас есть несколько возможных маневров для исполнительной власти», — говорится в материале.

По словам Ханны, первый вариант включает в себя юридический аргумент о том, что уже утвержденные ассигнования конгресса должны быть выплачены независимо от лимита долга. Второй подразумевает возможность чеканки монеты номиналом в $1 трлн. Еще один сценарий включает повышение процентных ставок по казначейским облигациям. Однако последний вариант является маловероятным.

«Повышение процентных ставок по казначейским облигациям, бухгалтерский трюк, может искусственно снизить номинальную стоимость ценных бумаг США, но нанести долгосрочный ущерб доверию», — заключила Ханна.

23 января глава Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен выступила против чеканки монеты в $1 трлн ради спасения от дефолта. Даже если денежная единица будет выпущена, руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США с большой долей вероятности ее не примет.