Состояние Илона Маска увеличилось на $11 млрд за два дня дачи показаний в суде

Владелец Twitter, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разбогател на $10,6 млрд за два дня дачи показаний в федеральном суде Сан-Франциско по иску акционеров о нарушении законодательства о ценных бумагах, написало агентство Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров издания, состояние бизнесмена стало расти с момента его выступления в суде 20 января и продолжило увеличиваться 23 января, во время новой дачи показаний. В настоящее время агентство оценивает сумму, которой владеет предприниматель, в $145,2 млрд. По версии журнала Forbes, ему принадлежат $159,6 млрд.

Маск принимает участие в слушаниях по делу о его твитах, опубликованных в 2018 году. Инвесторы Tesla подали в суд из-за обещания бизнесмена сделать автопроизводителя частной компанией, продав ее акции по $420 за бумагу. Но сделка так и не состоялась.

Когда глава Tesla публиковал твит, акции компании торговались на 15% ниже указанной Маском цены. После заявления стоимость ценных бумаг взлетела, но потом снизилась, из-за чего истцы потерпели большие убытки. Теперь они пытаются доказать, что твит миллиардера был ложным, и привлечь его к ответственности за манипулирование рынком.

На слушаниях 23 января Маск объяснил, что купить Tesla в устной форме пообещал суверенный фонд Саудовской Аравии, и предприниматель был полностью уверен, что покупатель внесет предложенную цену, но затем Эр-Рияд отказался от сделки.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что Илон Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд в конце декабря 2022 года, незадолго до выхода квартального отчета, который сильно разочаровал инвесторов и обрушил стоимость ценных бумаг компании.