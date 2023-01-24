Турчак предложил законодательно закрепить долю товаров РФ в сетевых магазинах

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил на законодательном уровне закрепить долю российских товаров на полках сетевых магазинов. Об этом говорится в Telegam-канале партии.

По его словам, необходимо поддержать инициативу Минпромторга по установке киосков с отечественной продукцией у входов в торговые центры.

«Это даст возможность нашим производителям пользоваться покупательским трафиком крупных магазинов. Необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение», — говорится в сообщении.

Турчак добавил, что «Единая Россия» проводит различные акции в поддержку российских производителей.

Ранее Турчак говорил, что внешнее давление Запада и СВО придали актуальность теме импортозамещения.

Он подчеркнул, что внешнее давление со стороны западных государств на Россию оказывалось, оказывается и будет оказываться дальше..