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Цены на газ в Европе опустились ниже $700 за тысячу кубометров

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Стоимость природного газа на одной из ведущих европейских бирж в ходе торгов опустилась ниже отметки $700 за тысячу кубометров. Падение в сравнении с показателями предыдущей торговой сессии составило почти 10%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость февральского фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF в Нидерландах опустилась до $670 за тысячу кубометров. Таким образом, цены на природный газ в Европе к середине января снизились уже на 25%, а 17-го числа текущего месяца котировки упали ниже значений августа 2021 года — до примерно $600 за тыс. кубов.

Несмотря на падение цен на газ в Европе за последнее время, власти Евросоюза (ЕС) по-прежнему считают, что завершение энергетического кризиса в регионе не произойдет в текущий отопительный сезон. 19 января вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что цены на ископаемые виды топлива в странах Евросоюза будут держаться на повышенном уровне.

В этой связи, по его словам, европейским властям необходимо в ближайшее время внедрять «целенаправленные» меры для борьбы с ростом топливных цен в регионе. В противном случае стоимость электроэнергии продолжит оставаться на высоком уровне.

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