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Google сократит бонусы топ-менеджерам из-за крупнейшего сокращения рабочих мест в компании

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Depositphotos

Корпорация Google, которая входит в состав холдинга Alphabet, сократит выплаты топ-менеджерам на фоне крупнейшего сокращения рабочих мест в истории компании. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение главы Google Сундары Пичаи.

По ее словам, сотрудникам в должности старших вице-президентов и выше выплатят бонусы меньшей суммы в рамках мер по сокращению расходов. Газета уточнила, что в американских технологических компаниях работники обычно получают часть от заработной платы бонусами.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на содержание служебного документа корпорации Alphabet написало, что компания планирует сократить 12 тыс. сотрудников из-за экономического спада в технологическом секторе.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса американской Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) сообщило, что около 20% компаний не исключили сокращения своего штата сотрудников в ближайшие месяцы.

В первой половине января стало известно о начале масштабной серии увольнений в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. В структуре намерены сократить 3200 сотрудников, более половины из которых работают в ключевых подразделениях.

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