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«Ъ»: объемы российского экспорта в ноябре снизились впервые с января 2021 года

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В ноябре 2022 года Россия впервые с января 2021-го снизила объемы экспортируемой продукции в зарубежные страны. В денежном выражении этот показатель оказался на уровне $45 млрд, спад составил 8% в годовом выражении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Telegram-канала «Твердые цифры».

«В ноябре 2022 года экспорт российских товаров снизился впервые с января 2021 года. Такое снижение в годовом выражении составило 8% при объеме экспорта порядка $45 млрд», — говорится в материале.

При этом основным торговым партнером России стал Китай. На долю азиатской страны пришлось 27% экспорта и 40% импорта. По этим показателям КНР догнала Евросоюз (ЕС). Доля европейских стран в структуре российского экспорта с начала 2022 года сократилась с 40% до 27%, основной причиной спада стали международные санкции против Москвы. Выгоду от этого больше всего получает Индия, уточняется в статье.

«Основным бенефициаром перестроения торговых потоков остается Индия, поставки в которую выросли в шесть раз в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 года, при этом объемы поставок достигли пика в сентябре», — заключается в заметке.

18 января Федеральная таможенная служба (ФТС) назвала Китай главным торговым партнером России по итогам 2022 года. За прошедшие 12 месяцев товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 28%. Второй страной по объему торговли стала Турция, объемы товарооборота с которой за это время увеличились на 84%.

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