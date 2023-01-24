«Ъ»: власти предложили поддержать IT-разработчиков коммерциализацией интеллектуальной собственности

Российские власти намерены поддержать IT-разработчиков с помощью коммерциализации интеллектуальной собственности через возможность кредитования под ее залог. Эта мера должна помочь усилить уровень технологического развития в стране к 2030 году, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Авторы концепции (технологического развития России до 2030 года — «Газета.Ru») предлагают создать новые механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС), включая использование ее в качества залога при кредитовании. Для этого, в свою очередь, нужно развивать механизмы оценки ИС. Споры по правам на ИС могут передать арбитражным судам (сейчас они подсудны судам общей юрисдикции)», — говорится в материале.

Возможность кредитования под залог интеллектуальной собственности, по задумке авторов инициативы, должна помочь организовать трансфер разработок из оборонной сферы в гражданскую. Для этого необходимо в обозримом будущем локализовать производство около 300–400 наименований промышленной продукции и комплектующих, заключается в статье.

23 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что крупные российские IT-компании предложили властям сделать нулевую ставку по налогу на прибыль, которая действует до 2024 года, бессрочной. В качестве альтернативы также обсуждалась возможность закрепления возврата ставки в размере 3% на постоянной основе.