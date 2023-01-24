Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: власти предложили поддержать IT-разработчиков коммерциализацией интеллектуальной собственности

close
100%
Freepik

Российские власти намерены поддержать IT-разработчиков с помощью коммерциализации интеллектуальной собственности через возможность кредитования под ее залог. Эта мера должна помочь усилить уровень технологического развития в стране к 2030 году, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Авторы концепции (технологического развития России до 2030 года — «Газета.Ru») предлагают создать новые механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС), включая использование ее в качества залога при кредитовании. Для этого, в свою очередь, нужно развивать механизмы оценки ИС. Споры по правам на ИС могут передать арбитражным судам (сейчас они подсудны судам общей юрисдикции)», — говорится в материале.

Возможность кредитования под залог интеллектуальной собственности, по задумке авторов инициативы, должна помочь организовать трансфер разработок из оборонной сферы в гражданскую. Для этого необходимо в обозримом будущем локализовать производство около 300–400 наименований промышленной продукции и комплектующих, заключается в статье.

23 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что крупные российские IT-компании предложили властям сделать нулевую ставку по налогу на прибыль, которая действует до 2024 года, бессрочной. В качестве альтернативы также обсуждалась возможность закрепления возврата ставки в размере 3% на постоянной основе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть