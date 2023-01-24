«Этажи» назвали Челябинск городом с самой дешевой арендой однокомнатных квартир

Челябинск оказался городом с самой доступной средней стоимостью аренды однокомнатных квартир. К такому выводу пришли аналитики агентства недвижимости «Этажи», написала газета «Известия».

В среднем аренда однокомнатной квартиры в этом уральском городе обходилась в январе 2023 года 14,6 тыс. руб. На втором месте в рейтинге российских мегаполисов с самой доступной средней стоимостью аренды «однушек» — Волгоград со стоимостью в 15,8 тыс. руб.

Третьим стал Омск. Там в этом месяце аренда обходилась в 16,1 тыс. руб. В топ-5 вошли еще Самара (17,5 тыс. руб.), и Уфа (17,6 тыс. руб.).

В Москве средняя ставка аренды соответствующей квартиры составляет 46 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 28,4 тыс. руб.

По словам директор департамента аренды компании «Этажи» Ольги Павлиновой, относительно января 2022 года в некоторых крупных российских городах ставки арендной платы снизились. На ее взгляд, рост доступности аренды может вызвать новую волну спроса.

Накануне ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов сообщил, что стоимость аренды жилья на территории России к весне 2023 года может подняться до 15%.