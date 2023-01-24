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В Москве ожидаются гололедица и до -3 градусов

По данным Гидрометцентра России, во вторник, 24 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Общественная служба новостей.

Днём столбики термометров покажут от минус 3 до минус 1, а в ночь с 24 на 25 января прогнозируется до 5 градусов мороза.

Днём в области температура будет достигать 0 градусов, а в ночное время суток она опустится до минус 8-3 градусов.

«Преимущественно без осадков. Местами гололедица», — отмечается в прогнозе.

Как напоминает сайт «Подмосковье сегодня», ранее стало известно, что в начале текущей недели в Москве столбики термометров продержатся в районе нуля градусов.

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