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В России готовят закон, который позволит установить самозапрет на кредиты и займы

ЦБ сообщил о подготовке к внесению в Госдуму закона о самозапрете на получение кредитов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Законопроект, позволяющий россиянам через портал «Госуслуги» установить запрет на получение кредитов и займов, готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу», — рассказали в ЦБ.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков сказал агентству, что банки «концептуально согласны» с предложенным механизмом. Войлуков отметил, что для его реализации понадобится внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

Он пояснил, что выставленный на портале самозапрет автоматически будет попадать в бюро кредитных историй. Банки при отправке запроса в бюро после получения заявки на кредит смогут увидеть выставленные ограничения.

Банк России предложил дать россиянам возможность запрещать себе выдачу новых кредитов летом 2022 года. По мнению Центробанка, с помощью этого механизма гражданин «сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заем».

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