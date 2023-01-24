Глава РАСПП Манкевич заявил, что Китай может заменить России Запад на 80-90%

В Китае производится практически вся возможная продукция, поэтому КНР в состоянии заменить России Запад на 80-90%. Об этом заявил председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич РИА Новости.

Как отметил глава РАСПП, Китай на сегодняшний день является второй крупнейшей экономикой мира. В КНР производятся в том числе станки, машины, краны, а также всевозможные изделия высокотехнологичных отраслей, подчеркнул он.

«Учитывая это, Китай, думаю, в состоянии заменить нам Запад на 80-90%», — сказал Манкевич агентству.

По его мнению, контакты между бизнесменами РФ и Китая будут учащаться по мере снятия Пекином ограничений в связи с пандемией.

По его словам, особенно резко контакты активизируются весной этого года. Он добавил, что много совместных деловых мероприятий запланировано на март-апрель.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай ожидает выход на новый уровень сотрудничества с Россией в 2023 году.