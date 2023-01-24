Работы по модернизации судов для туризма на Дальнем Востоке начнутся в 2024 году

Работы по переоборудованию научных судов «Росгеологии» для туристической деятельности на Дальнем Востоке начнутся в будущем году. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

Перепрофилировать под круизный туризм хотят четыре научно-исследовательских суда, подведомственных «Росгеологии». В работе будут привлекать морские конструкторские бюро. Сейчас чиновники заняты поисками источников финансирования.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук обеспечить рассмотрение «Росгеологией» использование ее научных судов для туристической деятельности на Дальнем Востоке.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты Российской Федерации Илья Зотов прокомментировал итоги заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Он отметил, что президент России Владимир Путин держит на личном контроле важную с экономической и социальной точек зрения туристическую отрасль.