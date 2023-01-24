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FT: потолок цен на нефтепродукты из РФ будет сдерживать рост европейской экономики

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Meng Tao/Global Look Press

Потолок цен на российские нефтепродукты, который начнет действовать с 5 февраля, будет сдерживать рост экономики Европы в 2023 году. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Как отмечает FT, европейские страны производят около 5 млн баррелей дизельного топлива за сутки, при этом им необходимо около 6,4 млн баррелей.

Россия на данный момент поставляет в Европу около 700 тыс. баррелей дизельного топлива, указано в статье.

После начала действия потолка цен и ограничений предложений на рынке, подчеркивает газета, европейским странам будет непросто устранять дефицит данного вида топлива. Данная ситуация отличается от сферы поставок нефти, где имеется достаточное количество поставщиков, готовых заменить поставки из России, говорится в статье.

Как считает FT, ситуация усугубляется также тем, что многие нефтеперерабатывающие заводы на фоне возобновления пассажирского авиасообщения после пандемии коронавируса переключились с производства дизеля на авиационное топливо.

Высокие цены на дизельное топливо, по мнению газеты, станут сдерживающим фактором роста экономики Европы в 2023 году. При этом некоторые нефтеперерабатывающие заводы, чья деятельность сконцентрирована на производстве дизеля выиграют от этой ситуации.

Ранее Bloomberg писал, что Европа может столкнуться с увеличением расходов в отраслях, зависящих от дизельного топлива, таких как сельское хозяйство и автоперевозки, а также не сможет сдержать роста инфляции из-за ужесточения санкций в отношении России.

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