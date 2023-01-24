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В России истекают лицензии на иностранные программы для создания мультфильмов

РБК: производителям мультфильмов в РФ хватит лицензий на иностранный софт до лета

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Unsplash

Российская анимационная индустрия сможет использовать необходимое для работы западное программное обеспечение проблемой до лета 2023 года в связи с истечением сроков лицензий на данное ПО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора группы компаний «Рики» (создатель «Смешариков» и «Фиксиков») Юлию Немчину.

Как отметила гендир «Рики», практически все компании в РФ, которые задействованы в анимационной индустрии, используют зарубежные программы для работы.

«Пока мы продолжаем работу на старых лицензиях, они будут действовать до лета», — сказала Немчина.

По ее словам, после истечения сроков лицензий останется надеяться только на то, что «новые решения» удастся найти в результате совместной работы с профильным Министерством цифрового развития.

При этом она подчеркнула, с необходимым для производства мультфильмов парком техники проблем меньше. Так, у производителя «Смешариков» все необходимое оборудование было приобретено в 2021 году.

Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Георгий Житков заявлял, что на восстановление российской киноотрасли может потребоваться два года и 500 млрд руб.

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