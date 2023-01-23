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ICE: стоимость нефти марки Brent превысила $89 за баррель впервые с 1 декабря 2022 года

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Dmitry Lovetsky/AP

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в ходе торгов вечером 23 января. По данным лондонской биржи ICE, стоимость марки Brent превысила $89 за баррель впервые с 1 декабря 2022 года.

По состоянию на 19:14 по московскому времени, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,49%, до $88,93 за баррель, а до этого цена превышала $89.

Стоимость мартовских фьючерсов на WTI растет на 0,96%, до $82,46.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года в ходе торгов 23 января достигала $88,02 за баррель.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за возросшей потребности в энергоносителях по всему миру был зафиксирован рост спроса на буровые установки для морской добычи нефти, сбоев поставок на фоне конфликта на Украине и цен на топливо, превышающих допандемийный уровень.

Согласно данным исследовательской компании Westwood Global Energy Group, в конце 2017 года из около 600 буровых установок, доступных для аренды, были задействованы только 63%, в декабре 20222 года этот показатель достиг уже 90%.

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