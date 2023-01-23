В Минфине РФ допустили конфискацию российских активов за рубежом

Среди западных государств сейчас нет единой позиции касательно вопроса изъятия активов России, однако в дальнейшем такое может произойти. Об этом заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику, слова которого приводит РБК.

«Мы видим, что в западном лагере нет на сегодняшний день какой-то консолидированной позиции на этот счет», — сказал Кику, подчеркивая, что в дальнейшем, однако, «за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое «прощупывание» ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные».

К подобным «радикально настроенным» странам представитель ведомства отнес Польшу и Канаду.

Газета Politico ранее писала, что Мальта предоставила другим странам Евросоюза информацию, которая помогла заморозить российские активы более чем на $100 млн. В частности, речь идет о сухогрузах, яхтах и банковских счетах. Сама Мальта заблокировала российские активы на $200 тыс. в рамках санкций ЕС.