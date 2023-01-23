Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минфине РФ допустили конфискацию российских активов за рубежом

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Среди западных государств сейчас нет единой позиции касательно вопроса изъятия активов России, однако в дальнейшем такое может произойти. Об этом заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику, слова которого приводит РБК.

«Мы видим, что в западном лагере нет на сегодняшний день какой-то консолидированной позиции на этот счет», — сказал Кику, подчеркивая, что в дальнейшем, однако, «за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое «прощупывание» ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные».

К подобным «радикально настроенным» странам представитель ведомства отнес Польшу и Канаду.

Газета Politico ранее писала, что Мальта предоставила другим странам Евросоюза информацию, которая помогла заморозить российские активы более чем на $100 млн. В частности, речь идет о сухогрузах, яхтах и банковских счетах. Сама Мальта заблокировала российские активы на $200 тыс. в рамках санкций ЕС.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть