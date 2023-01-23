Правительство еще на год продлило отсрочку по уплате страховых взносов для бизнеса

Правительство приняло решение продлить отсрочку по уплате страховых взносов для компаний из 70 отраслей экономики, пишет «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. Он пояснил, что соответствующую помощь от государства получат организации, которые уже ранее воспользовались отсрочкой. Правительство ввело для бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов, которая назначается автоматически и действует 12 месяцев, в 2022 году.

По итогам апреля – июня 2022 года новое решение кабмина коснется компаний из 70 секторов экономики, уточнил Мишустин. В том числе в сфере спорта, науки, здравоохранения, развлечений, культуры, производители мебели, продуктов питания, текстиля и другие. Компании должны будут заплатить страховые взносы не позднее 28 мая 2024 года.

Индивидуальные предприниматели из этих отраслей могут уплатить страховые взносы, начисленные за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей, вплоть до 1 мая 2024 года. Как ранее отмечали в правительстве, сэкономленные благодаря отложенной уплате страховых взносов деньги предприниматели смогут направить на зарплаты, перенастройку поставок и другие текущие расходы.

По итогам июля – сентября 2022 года отсрочка будет продлена для компаний из 30 отраслей экономики. Ее получат организации, которые сосредоточены на производстве лекарств, занятые в сельском хозяйстве, строительстве, телекоммуникациях. Данные компании смогут оплатить страховые взносы до 28 мая 2024 года.

Предоставить бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов поручал президент Владимир Путин. Аналогичные меры для предпринимателей действовали и во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса.