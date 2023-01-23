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Japan Times: власти Японии опасаются остаться без российского газа

Журналист Japan Times Балмер: власти Японии опасаются лишиться российского газа

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Depositphotos

Автор издания The Japan Times Этьен Балмер заявила в своей статье, что власти Японии испытывают опасения из-за возможности лишиться российского газа.

Как отмечает Балмер, доступ к российскому газу является тем, о защите чего Япония заботится больше всего. В качестве аргумента к своим словам обозреватель обратила внимание на то, что американская нефтяная компания ExxonMobil и британская нефтегазовая компания Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а японская сторона при этом «осталась на месте».

Автор статьи подчеркивает, что Япония все еще помнит нефтяной кризис 1970-х годов, и угрозы энергетической безопасности прочно укоренились в сознании японских властей.

Ранее портал «EurAsia Daily» со ссылкой на источники писал, что в 2022 году Япония закупила больше российского сжиженного природного газа, чем американского.

Газета Nikkei также сообщала, что японские компании с 25 января повысят стоимость страхования судов, которые перевозят СПГ в территориальных водах России, на 80%.

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