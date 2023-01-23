«Ведомости»: декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с этого года

В Госдуме сообщили, что декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с этого года, пишут «Ведомости».

Информацию подтвердил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

По информации источника, публиковаться теперь будет лишь «общая статистическая информация» о декларациях: сколько их было подано, какие нарушения в них выявили и др. Сведения о доходах и недвижимости парламентариев и членов их семей обнародовать больше не будут.

Ранее депутаты и сенаторы должны были публиковать сведения о доходах до 1 апреля ежегодно. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил чиновников от публикации декларации о доходах, расходах и других сведений об имуществе на ведомственных сайтах и в СМИ на время проведения спецоперации.