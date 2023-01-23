Цены на нефть марки Brent превысили $88 за баррель впервые с 5 декабря 2022 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года в ходе торгов в понедельник достигала $88,02 за баррель. Это следует из данных лондонской биржи ICE на 12:31 мск. Цены на нефть в ходе торгов прибавили 0,4%.

Стоимость топлива достигла этого уровня впервые с 5 декабря 2022 года.

Как пишет РБК, стоимость нефтяных котировок растет на фоне ожиданий увеличения спроса на топливо со стороны Китая. Также есть мнение, что Федрезерв США не будет повышать ключевую ставку, что приводит и будет приводить к ослаблению доллара. На этом фоне должен вырасти спрос на акции нефтяных компаний со стороны инвесторов, говорится в статье.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков, ряд определенных факторов, который влиял на рост нефтяных котировок в 2022 году, будет действовать и в 2023 году. При этом цена за баррель нефти не поднимется выше $110.

По словам независимого финансового советника, директора проекта «Рост сбережений» Сергея Кикевича, после ведения эмбарго на нефть из России, а также потолка цен на нее поставки перешли на китайский и индийский рынок. Несмотря на то, что топливо в эти страны идет с определенной скидкой, России необходимо иметь надежных партнеров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в свою очередь, полагает, что при сокращении добычи нефти Россией возникнет ситуация, когда мировые котировки на это топливо станут повышаться.