Nikkei сообщила, что Япония поднимет стоимость страхования судов с СПГ в России на 80%

Компании из Японии с 25 января повысят стоимость страхования судов, которые перевозят сжиженный природный газ (СПГ) в территориальных водах России, на 80%, написала газета Nikkei.

Рос тарифа объяснили увеличением премий международных перестраховщиков, которые берут на себя часть страховых взносов. Те повысили выплаты на фоне высоких геополитических рисков из-за ситуации на Украине. Увеличенные премии, в свою очередь, могут подтолкнуть вверх цены на топливо.

В конце декабря сообщалось, что с 1 января 2023 года крупнейшие страховые компании Японии прекратят страховать суда, навигация которых проходит в акватории России и Украины, от военного ущерба. Затем телеканал NHK проинформировал о продолжении страхования судов со стороны японских страховых компаний от возможного ущерба на случай военных столкновений в российских водах до марта 2023 года включительно.

Решение изменили, поскольку японское правительство обеспокоилось судьбой будущих поставок российского СПГ с проекта «Сахалин-2», который играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны.

Ранее 23 января премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента сообщил, что Токио настроен на заключение мирного договора с Россией.