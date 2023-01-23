Замглавы МИД Рябков оценил планы США передать конфискованные активы Украине

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков выступил с заявлением о том, что планы властей Соединенных Штатов Америки о начале передачи части конфискованных активов России в пользу Украины являются воровством.

«Много такого рода идей циркулирует, это называется воровство», — цитирует Общественная служба новостей слова, которые Рябков произнес в понедельник в беседе с ТАСС, давая ответ на соответствующий вопрос

Также российский дипломат отметил, что в настоящее время США, которые стремились позиционировать себя в качестве основывающегося на верховенстве права государства, занимаются самоотрицанием.