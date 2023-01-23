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Япония закупила больше сжиженного газа из России, чем из США в 2022 году

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Япония закупила больше российского сжиженного природного газа, чем американского, в прошлом году. Об этом пишет портал «EurAsia Daily» со ссылкой на источники.

Как говорится в статье, объем закупок Японией сжиженного природного газа из России вырос почти на 5% — на 4,6% — в 2022 году. Токио закупило у Москвы 6,86 млн тонн топлива. При этом объем закупок газа из США за тот же период сократился более чем на 40% — на 41,5%. Япония импортировала из Штатов 4,13 млн тонн топлива.

Как рассказали порталу источники, это связано с тем, что Россия предлагает более выгодные цены на сжиженный природный газ, чем США. Также Россия заключает с импортерами топлива долгосрочные контракты, в отличие от Штатов, рассказали собеседники портала. В статье также указано, что часть сжиженного газа Япония перепродавала в Европу в обход США.

«Компании из Японии по-прежнему участвуют в проекте «Сахалин — 2», несмотря на смену оператора. Поэтому они получают сжиженный газ по долгосрочному контракту с привязкой цены к стоимости нефти. Поэтому Япония закупает российский газ по более низким ценам, чем американский», — следует из материала.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна не выйдет из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на это.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции, его оператором является компания Sakhalin Energy. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому», 12,5% — японской Mitsui и 10% — Mitsubishi. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

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