Главы МИД ЕС готовят 4-й пакет санкций против Ирана

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассказал, что главы МИД стран Евросоюза обсуждают четвертый пакет санкций против Ирана, передает ТАСС.

В санкционный список могут быть включены более 50 физических и несколько юридических лиц, в частности в черном списке окажутся члены элитных частей Вооруженных сил Ирана - Корпуса стражей исламской революции (КСИР), указал Ассельборн.

Ранее Ассельборн утверждал, что Евросоюз не может включить КСИР в список террористических организаций, пока суд хотя бы одной из стран альянса не установит, что она совершила теракт на территории Европы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже поддержала включение КСИР в список террористических организаций.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя утверждение ЕП соответствующей резолюции, заявил, что в Европе чувства превалируют над разумом. В парламенте Ирана, в свою очередь, пригрозили ЕС подготовкой закона о признании террористическими армий стран-членов альянса.

КСИР признана террористической организацией в США.