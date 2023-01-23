В NABE рассказали, что каждая пятая компания в США может сократить штат сотрудников

Около 20% компаний не исключили сокращения своего штата сотрудников в ближайшие месяцы. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса американской Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).

«Около трети респондентов утверждают, что их фирмы не сталкиваются с нехваткой рабочей силы, и примерно 20% предполагают сокращение занятости в их компаниях в ближайшие месяцы», — сказано в сообщении.

По словам главы NABE Хулию Коронадо, впервые с 2020 года больше тех участников исследования, которые не исключили увольнения в своих компаниях в ближайшие три месяца, чем тех, кто предположили увеличение штата.

Лишь 12% респондентов ожидают рост численности занятых в их компаниях в ближайшие три месяца. Исследование провели среди 60 членов NABE в период с 4 по 11 января.

На прошлой неделе издание The Verge написало, что сотрудники Twitter рыдали в туалетных комнатах внутри офиса компании, опасаясь массовых увольнений из-за покупки соцсети миллиардером (по версии Forbes, $153 млрд) Илоном Маском.