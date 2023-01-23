Dai-ichi Life: за пять лет ФРГ опередит Японию и станет третьей экономикой мира по размеру ВВП

В течение ближайших пяти лет Германия обойдет Японию по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) и станет третьей экономикой мира. Этому будет способствовать невысокий темп экономического роста в Японии и низкий курс иены по отношению к доллару, сообщает ТАСС со ссылкой на расчеты экспертов исследовательского института при страховой компании Dai-ichi Life.

«По состоянию на 2022 год, по оценке Международного валютного фонда, ВВП Японии превышал $4,3 трлн. У Германии он был на 6,7% меньше. В 2023 году при сохранении нынешних тенденций разница сократится до 6% и, вполне вероятно, сойдет на нет в течение ближайших пяти лет», — говорится в материале.

До 2010 года Япония уступала только США по размеру номинального ВВП. Но благодаря высоким темпам экономического роста Китай сумел потеснить с этой позиции Токио. До 2028 года же Япония может выпасть из тройку лидеров и переместиться на четвертую позицию.

23 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о риске вступления Германии в затяжной период падения благосостояния. Это может произойти уже в этом десятилетии, а причинами послужат дефицит трудовых ресурсов и низкая производительность труда.