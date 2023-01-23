Мальта помогла странам ЕС заморозить российские активы на более $100 млн

Мальта предоставила другим странам Евросоюза информацию, которая помогла заморозить российские активы более чем на 100 млн долларов США, пишет газета Politico.

Глава мальтийского МИД Ян Борг рассказал, что государства-члены ЕС могут замораживать активы только на своей территории, но благодаря информации, которую предоставили мальтийские власти, другим членам ЕС удалось заблокировать активы на сумму более €100 млн, в частности речь идет о сухогрузах, яхтах и банковских счетах.

Сама Мальта заблокировала российские активы на $200 тыс. в рамках санкций ЕС, указал министр.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что российские активы, замороженные на Западе, должны быть направлены на восстановление Украины. По его словам, размер замороженных активов составил €300 млрд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заморозку российских активов в Европе «воровством».