«Ъ»: российские IT-компании попросили власти сделать бессрочной льготную ставку по налогу на прибыль

Крупные российские IT-компании предложили властям сделать нулевую ставку по налогу на прибыль, которая действует до 2024 года, бессрочной. В качестве альтернативного варианта на встрече с заместителем главы Минцифры Максимом Паршиным обсуждалось закрепление возврата навсегда ставки в размере 3%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Летом 2020 года правительство приняло законопроект, по которому налог на прибыль для аккредитованных IT-компаний снижался с 20% до 3%. Это решение было обусловлено в рамках очередного пакета мер поддержки IT-отрасли, однако в том документе не был указан срок действия льготы. Но уже в июле 2022 года президент России Владимир Путин утвердил поправки, по которым налог составил 0% до 2024 года, уточняется в статье.

«В конце 2022 года крупнейшие российские ассоциации разработчиков ПО обсуждали с заместителем главы Минцифры Максимом Паршиным продление льготной ставки налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний <....> Представители ассоциаций предложили рассмотреть возможность либо сделать нулевую ставку налога на прибыль бессрочной, либо, если это невозможно, повысить налоговую ставку до 3%, но также оставив ее бессрочной», — говорится в материале.

20 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса IT-фирм сообщила, что выручка ряда российских компаний, занимающихся разработкой операционных систем, кратно выросла по итогам прошедшего года. Основной причиной подобной динамики стал повышенный спрос на данную продукцию со стороны корпоративных потребителей на внутреннем рынке.