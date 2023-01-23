Глава «Норникеля» Потанин назвал конфискацию российских активов формой воровства

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин назвал конфискацию активов формой воровства. Об этом он сказал в интервью РБК.

«Конфискация (активов) является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит», — сказал бизнесмен.

Потанин не исключил, что страны Запада намеренно провоцируют Россию. При этом он подчеркнул, что нельзя поддаваться их уловкам, исходя как из «внешних», так и «внутренних» соображений.

Глава «Норникеля» напомнил, что на уважении к чужой собственности строится предпринимательская активность и мотивация людей.

Потанин обратил внимание на то, что западные государства построили свое общество на определенных ценностях, в том числе на уважении к частной собственности, а сейчас они это разрушают.

В этом же интервью Потанин заявил, что Россия получила прививку от конфискации активов в 1917 году.