Путин назвал одним из приоритетов для ЕАЭС развитие технологического потенциала

Президент России Владимир Путин заявил, что одним из приоритетов для Евразийского экономического союза должно стать развитие технологического потенциала. Об этом российский лидер сказал в обращении к главам государств-членов ЕАЭС, передает РИА Новости.

Президент также заявил о необходимости для ЕАЭС достичь подлинной независимости и самодостаточности в технологической области.

Глава РФ предложил совместными усилиями разработать и внедрить передовые научно-технические решения в главные сектора экономики: в автомобильную и химическую промышленность, в транспортное машиностроение, микроэлектронику, авиастроение, судостроение, фармацевтику, в цифровые экосистему, альтернативную энергетику, а также в сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство.

Также Путин заявил, что ЕАЭС имеет все возможности для того, чтобы стать одним из мощных самостоятельных полюсов многополярного мира.