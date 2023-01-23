Platts: США стали перенаправлять сжиженный газ из Европы в Азию из-за падения топливных цен

Сырьевые компании из США стали перенаправлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) из европейского энергетического рынка в азиатский регион. Одной из основных причин сложившейся тенденции стало падение биржевых цен на топливо в Евросоюзе (ЕС), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Platts.

«За 20 дней января около 64% экспортированных из США грузов СПГ было направлено в Европу против 70% в среднем в четвертом квартале 2022 года. Одновременно доля поставок в Азию выросла до 29% с 22% в четвертом квартале», — говорится в материале.

Еще одной причиной постепенного изменения маршрутов доставки американского топлива стало восстановление экономики и темпов производства в Китае после локдаунов, связанных с распространением коронавируса. В общей сложности сейчас США экспортируют около 8,6–8,8 млрд кубометров газа в месяц, заключается в статье.

19 января агентство «Интерфакс» сообщило, что Евросоюз (ЕС) в прошлом году приобрел 98 млн тонн сжиженного природного газа и стал крупнейшим его покупателем в мире. ЕС по этому показателю обошел Японию и Китай, которые импортировали 71,997 млн тонн и 63 млн тонн топлива соответственно.