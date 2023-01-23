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«Ъ»: российским компаниям поручат следить, чтобы их нефть не перепродавали с потолком цен

«Ъ»: правительство поручит компаниям следить, чтобы нефть не перепродавали с потолком цен

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Brendan McDermid/Reuters

Российское правительство в скором времени собирается принять постановление, которое запретит национальным компаниям включать в экспортные контракты ссылки на введенный западными странами потолок цен на нефть, написала газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что экспортеров обяжут направлять контракты на проверку в Федеральную таможенную службу (ФТС), которая сможет запрещать транспортировку сырья при нарушениях.

При этом предприятиям поручат самостоятельно отслеживать, чтобы их контрагенты (трейдеры) при дальнейшей перепродаже нефти тоже не использовали предельную цену.

Кроме того, газета написала, что Минэнерго планирует с 1 апреля начать отслеживание экспортной цены российского сырья.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ в соответствии с которым, с 1 февраля 2023 года начнет действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), Евросоюз (ЕС) и Австралия ввели с 5 декабря потолок цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

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