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В Крыму рассказали подробности о национализации имущества олигархов с Украины

Глава парламента Крыма Константинов: имуществу простых украинцев в регионе ничего не угрожает

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что собственности простых украинцев на полуострове ничего не угрожает, под национализацию попадет имущество тех, кто ответственен за преступления в отношении российской армии и мирного населения. Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым 24».

Константинов заверил, что власти региона понимают, что многие простые украинцы «зарабатывали деньги честным трудом», чтобы приобрести в Крыму недвижимость, например, квартиру для отдыха.

«Поэтому все, что куплено законно, никаких проблем нет и не будет», — сказал глава парламента Крыма, отметив, что на полуострове много такой собственности.

При этом Константинов заявил о недопустимости того, чтобы украинские олигархи зарабатывали на крымчанах и всю прибыль разными окольными путями вывозили за пределы Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что имущество украинских олигархов, которое собираются национализировать власти Крыма, в будущем могут приватизировать.

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