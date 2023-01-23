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В Алма-Ате бывший McDonald's возобновит работу без названия

В Алма-Ате пять бывших ресторанов McDonald's временно возобновят работу без названия

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Ранее работавшие на территории Казахстана рестораны американской сети быстрого питания McDonald's возобновят работу без названия. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы управляющей сетью в республике ТОО Food Solutions KZ.

В компании рассказали, что все рестораны в стране откроют постепенно, сначала заработают пять точек в Алма-Ате. В первом этапе открытия у ресторанов не будет названия. В компании пообещали в скором времени представить новое имя.

Как сообщил корреспондент агентства, на крыше одного из ресторанов, где ранее висел логотип McDonald's, установили вывески «Мы открыты» на казахском и русском языках. На двери ресторана повесили объявление об открытии заведения в 10:00 (7:00 мск).

По информации РИА Новости, ресторан собирается предложить посетителям «Биф тейсти», «Чикен тейсти», «Гранд чизбургер», «Фиш бургер» и другие.

Во второй половине ноября сообщалось, что сеть McDonald`s в Казахстане с 18 ноября временно приостановила работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.

5 января пресс-служба ТОО Food Solutions KZ сообщила, что сеть ресторанов быстрого питания прекратит работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений поставок.

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