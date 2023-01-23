В Алма-Ате бывший McDonald's возобновит работу без названия

Ранее работавшие на территории Казахстана рестораны американской сети быстрого питания McDonald's возобновят работу без названия. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы управляющей сетью в республике ТОО Food Solutions KZ.

В компании рассказали, что все рестораны в стране откроют постепенно, сначала заработают пять точек в Алма-Ате. В первом этапе открытия у ресторанов не будет названия. В компании пообещали в скором времени представить новое имя.

Как сообщил корреспондент агентства, на крыше одного из ресторанов, где ранее висел логотип McDonald's, установили вывески «Мы открыты» на казахском и русском языках. На двери ресторана повесили объявление об открытии заведения в 10:00 (7:00 мск).

По информации РИА Новости, ресторан собирается предложить посетителям «Биф тейсти», «Чикен тейсти», «Гранд чизбургер», «Фиш бургер» и другие.

Во второй половине ноября сообщалось, что сеть McDonald`s в Казахстане с 18 ноября временно приостановила работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.

5 января пресс-служба ТОО Food Solutions KZ сообщила, что сеть ресторанов быстрого питания прекратит работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений поставок.