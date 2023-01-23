Выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла на 2 млрд, до 12 млрд

Прокат российских фильмов в 2022 году принес кинотеатрам выручку на 2 млрд больше относительно 2021 года. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитика компании Estimate Company Тимура Имаева.

«Выросли сборы отечественных картин — с 10,4 млрд руб. в 2021 году до 12 млрд руб. в 2022 году», — сказал Имаев.

По словам аналитика, объем присутствия иностранных картин среди всех фильмов в российском прокате в прошлом году составил 49%, а в 2021 году показатель был равен 75%.

Кроме того, по данным газеты, российские компании намереваются расширить ассортимент контента из Турции, Индии, Кореи, на фоне популярности таких кинофильмов, как «Постучись в мою дверь», «Игра в кальмара», «Бумажный дом», но в основном крутить в кинотеатрах собираются фильмы российского производства.

На прошлой неделе газета «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса аудиторской компании Б1 написала, что российские онлайн-кинотеатры столкнутся с крупной потерей базы подписчиков в 2023 году.