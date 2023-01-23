«Известия»: Мексика работает над введением безвизового режима с Россией

Власти Мексики консультируются с коллегами из России по организации безвизового режима. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что Мексика с 2010 года в одностороннем порядке приняла меры для облегчения въезда россиян в страну с помощью электронной системы авторизации.

При этом нарастить турпоток в настоящее время не удается из-за западных санкций, так как российским самолетам не разрешено пересекать воздушное пространство Канады и США.

Добраться до Мексики на данный момент можно стыковочным рейсами.

С января по ноябрь минувшего года Мексику посетили 80 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для россиян.