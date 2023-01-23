В Белоруссии рассказали о росте экспорта товаров в Россию почти в 1,5 раза

Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик заявил о росте экспорта в Российскую Федерацию почти в 1,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это очень хороший результат в целом для промышленности Республики Беларусь», — отметил Пархомчик.

По его словам, при уходе с российского рынка иностранных компаний открылись новые возможности для белорусских предприятий.

«Российский рынок <…> был готов потребить все то, что мы произвели», — добавил вице-премьер.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия «уверенно и эффективно» противостоят давлению недружественных стран и попыткам изолировать Москву и Минск от глобальных рынков.