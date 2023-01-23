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Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы

«Ромир»: менее 10% россиян сократили свои траты на деликатесы

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Global Look Press

Менее 10% россиян за 2021 год сократили траты на деликатесы и готовую еду. Также исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир» показало, что у многих, напротив, выросли траты на продукты. Об этом пишет РИА Новости.

Опрошенные увеличили траты на молочную продукцию (39% респондентов), свежие фрукты и овощи (36%), бакалею (34%), птицу (34%), яйца (33%) и мясную продукцию (33%) и сократили расходы на деликатесы и готовую еду (7%)».

Большинство покупателей изменили набор брендов в продуктовой корзине: 39% из них — из-за роста цен, 33% — из-за ухода с рынка привычных им брендов, а 21% — для тестирования отечественного производства. Пока только менее половины остались довольны заменой.

О важности экономии заявили представители всех поколений (41% респондентов), но при этом они не готовы жертвовать качеством продуктовых товаров.

Ранее пользователь китайской социальной сети WeChat назвал лучшие российские продукты, которые обязательно надо попробовать. Первое место в списке блогера заняло варенье из сосновых шишек, назвал он и другие продукты.

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