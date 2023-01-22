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FT: еврозона сможет избежать рецессии в 2023 году

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Virginia Mayo

По данным аналитической компании Consensus Economics, еврозона не столкнется с рецессией в 2023 году, вместо этого ее экономика вырастит на 0,1%. Об этом сообщает Financial Times.

Опрос компании, проведенный среди экономистов, показал, что снижение цен на энергоресурсы, меры поддержки со стороны правительств в Европе и отмена коронавирусных ограничений в Китае станут основными факторами, которые поспособствуют росту мировой экономики. 

В публикации подчеркивается, что еще месяц назад эксперты были пессимистично настроены относительно экономических перспектив еврозоны в 2023 году, однако теперь они пересмотрели свои предыдущие прогнозы.

По словам аналитика инвестиционной компании Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер, угроза энергокризиса отступает, а инфляция снижается быстрее, чем ожидалось изначально.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что европейские страны могут избежать рецессии в 2023 году, так как экономический рост в Европе значительнее, чем ожидалось ранее. 

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