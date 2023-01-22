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Глава Всемирного банка Малпасс ожидает продолжение замедления роста мировой экономики

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс оценил перспективы роста мировой экономики в ближайшие два года, передает Общественная служба новостей.

По его словам, в 2023 и 2024 годах темпы экономического роста могут оставаться низкими. Об этом финансист сообщил в эфире британского телеканала Sky News.

Малпасс полагает, что нынешнее снижение темпов роста глобальной экономики имеет затяжной характер. По его оценкам, оно не является частью привычного мировому сообществу циклического снижения экономической активности.

Причинами нынешнего экономического спада являются высокая инфляция, а также нехватка новых инвестиций. Глава Всемирного банка также полагает, что в ближайшие два года ситуацию не удастся переломить.

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