В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару, перейдя к доле от ВВП

Член палаты представителей американского конгресса республиканец Брайан Фитцпатрик заявил, что республиканцы в конгрессе США предлагают отказаться от привязки уровня государственного долга США к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти к процентному соотношению к ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, потолок долга в виде числа в долларовом эквиваленте, который устанавливает закон, не имеет смысла. Конгрессмен отметил, что по мнению республиканцев, госдолг должен быть привязан к ВВП США.

Он добавил, в 2008 году госдолг США составлял около 40% от ВВП страны, в 2018 году - порядка 70%, а сейчас 125%, что не является «устойчивой» ситуацией.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что президент США Джо Байден не собирается вести переговоры с американскими законодателями относительно повышения потолка государственного долга страны.

По ее словам, Конгресс должен заняться проблемой потолка госдолга «без всяких условий».