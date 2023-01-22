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В Швейцарии завили, что передача активов РФ Украине нарушила бы закон

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Министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан в интервью газете Le Matin Dimanche рассказал, что передача российских активов Украине, замороженных в Швейцарии, нарушила бы конституционное право на собственность.

«Получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы <...> Мы — правовое государство. Мы обязаны соблюдать Конституцию и действующие законы», — пояснил Пармелан.

Ранее глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис говорил, что вопрос о конфискации российских активов, замороженных в странах Евросоюза, и передаче их Украине может быть решен в ходе референдума.

Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму более $7,5 млрд. В настоящее время они находятся в собственности и не могут быть конфискованы.

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