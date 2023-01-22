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Власти Британии призвали энергофирмы не заставлять граждан устанавливать счетчики с предоплатой

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британские власти призвали поставщиков энергии отказаться от принудительной услуги, по которой финансово уязвимых потребителей заставляли устанавливать счетчики на электроэнергию с предоплатой. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Поставщики явно торопятся и переводят клиентов из группы риска на счетчики предоплаты, прежде чем предлагать им поддержку, на которую они имеют право», — отметил министр по делам бизнеса и энергетики Британии Грант Шаппс.

По его словам, не может быть, чтобы не было достойной альтернативы для граждан в такой ситуации.

По данным агентства, вмешательство британского правительства произошло после того, как отчет Citizens Advice показал, что в 2022 году поставщики газа вынудили около 600 тыс. человек отказаться от кредитных счетчиков, по которым оплата производилась ежеквартально прямым дебетом. Теперь же около 4 млн домохозяйств в Британии используют специальные счетчики с системой предоплаты за поставку энергии. Из-за этого, в определенный период 2022 года, около 3 млн домохозяйств были отключены от поставки энергии из-за невозможности оплатить счета.

19 января на сайте кабмина страны сообщалось, что в парламенте Британии начали изучать влияние введенных против России санкций на британский бизнес и потребителей. Экспертов и заинтересованных лиц ведомство попросило присылать свои показания по этому вопросу до 17 марта.

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