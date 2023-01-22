Financial Times: Бразилия и Аргентина хотят объявить о работе над созданием единой валюты

Бразилия и Аргентина намерены объявить в ближайшее время о том, что начинают подготовительную работу по созданию единой валюты. Бразилия предлагает назвать новую валюту «сур» (юг), пишет газета Financial Times.

По информации газеты, официальные комментарии на эту тему ожидаются во время визита президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы в Аргентину. Визит начнется в воскресенье вечером.

План, который будет обсуждаться на саммите в Буэнос-Айресе на этой неделе, будет сосредоточен на том, как новая валюта может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость стран от доллара США, говорится в статье.

«Там будет...решение начать изучение параметров, необходимых для единой валюты, включая все — от фискальных вопросов до размера экономики и роли центральных банков», — сказал министр экономики Аргентины Серхио Масса Financial Times.

Политики Бразилии и Арегентины обсуждали идею создания единой валюты еще в 2019 году. Но тогда Центральный банк Бразилии не поддержал данную инициативу.

Первоначально эта инициатива начиналась как двусторонний проект Бразилии и Аргентины.

«Позже инициатива может быть расширена на другие латиноамериканские страны», — следует из статьи.

Ранее Бразилия и Уругвай отказались от взаиморасчетов в долларах США.